При крушении Ан-24 в Амурской области погиб красноярец

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем телеграм-канале сообщил печальную новость: среди погибших в авиакатастрофе был житель Красноярска. Он выразил искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, погибших в этой трагедии, и пообещал оказать семье погибшего красноярца всю необходимую помощь. «Красноярский край скорбит вместе с вами», — написал губернатор.