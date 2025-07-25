При крушении Ан-24 в Амурской области погиб красноярец

Накануне около 13:00 по амурскому времени с радаров пропал самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында.
По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тынды самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была потеряна.
Вскоре в 15 километрах от аэропорта было обнаружено место крушения. Самолёт был полностью разрушен и имел следы горения. Обстоятельства трагедии выясняются.
Тындинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем телеграм-канале сообщил печальную новость: среди погибших в авиакатастрофе был житель Красноярска. Он выразил искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, погибших в этой трагедии, и пообещал оказать семье погибшего красноярца всю необходимую помощь. «Красноярский край скорбит вместе с вами», — написал губернатор.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в ДТП под Железногорском погиб водитель машины. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Урал», в результате чего водитель легкового автомобиля погиб на месте.