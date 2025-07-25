Топ-менеджер скандального нижегородского ЖК Smart City задержан в Турции

По версии следствия, в 2012—2017 годах Делис с сообщниками создал организованную группу, которая незаконно распоряжалась средствами дольщиков в ряде регионов, включая Москву, Волгоград и Нижегородскую область. В 2017 году он был объявлен в международный розыск. 24 июля 2025 года его передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула. Уголовное дело возбуждено по статьям 201, 160 и 174.1 УК РФ.