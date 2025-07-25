Топ-менеджер скандального нижегородского ЖК Smart City задержан в Турции

Председатель совета директоров группы компаний «Квартстрой» Александр Делис экстрадирован из Турции в Россию, сообщает МВД России. Его задержали по обвинению в мошенничестве с деньгами участников долевого строительства, в том числе по делу скандального ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде. Сумма ущерба по этому делу только в Нижнем оценивается в 87 млн рублей.
По версии следствия, в 2012—2017 годах Делис с сообщниками создал организованную группу, которая незаконно распоряжалась средствами дольщиков в ряде регионов, включая Москву, Волгоград и Нижегородскую область. В 2017 году он был объявлен в международный розыск. 24 июля 2025 года его передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула. Уголовное дело возбуждено по статьям 201, 160 и 174.1 УК РФ.