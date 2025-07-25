В Башкирии наступил сезон «звездных дождей»

Астрономы отмечают, что в этом году условия для наблюдений особенно удачные, так как молодая Луна скроется за горизонтом еще 29 июля около 23:00 и не помешает любоваться космическим зрелищем. Как и для всех метеорных потоков, идеальным местом для наблюдений станет загородная местность вдали от городских огней.