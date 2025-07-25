В Башкирии наступил сезон «звездных дождей»

С 12 июля по 23 августа жители Башкирии смогут наблюдать захватывающее астрономическое явление — метеорный поток Южные Дельта Аквариды. По информации уфимского планетария, наибольшее количество «падающих звезд» ожидается в ночь на 30 июля.
Для лучшего обзора астрономы советуют начинать наблюдения после двух часов ночи, когда радиант потока поднимется выше над горизонтом. Наиболее благоприятным временем станет период около трех часов ночи.
Астрономы отмечают, что в этом году условия для наблюдений особенно удачные, так как молодая Луна скроется за горизонтом еще 29 июля около 23:00 и не помешает любоваться космическим зрелищем. Как и для всех метеорных потоков, идеальным местом для наблюдений станет загородная местность вдали от городских огней.
Южные Дельта Аквариды относятся к числу активных потоков, в пиковый период можно увидеть до 25 метеоров в час. Эти космические частицы отличаются желтоватым свечением средней интенсивности.
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