Подросток на мопеде попал в аварию в Омске

Серьезный инцидент произошел накануне вечером в Омске, когда 16-летний юноша, управляя мопедом «Альфа», не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. ДТП случилось около 19:30 в районе дома № 4/4 на улице Гусарова, сообщили в полиции.
Несовершеннолетний водитель стал не только участником, но и виновником аварии. В результате происшествия подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Правоохранительные органы зафиксировали два нарушения со стороны юного водителя. Во-первых, молодой человек управлял транспортным средством без соответствующих прав. Во-вторых, он выехал на встречную полосу движения, что является грубым нарушением ПДД.
Материалы дела переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы как с самим подростком, так и с его родителями. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин случившегося.
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