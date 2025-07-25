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В Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД: усиленный контроль с 25 по 27 июля

В ближайшие выходные, с 25 по 27 июля, на территории Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проведут серию крупных рейдовых мероприятий.

В ближайшие выходные, с 25 по 27 июля, на территории Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проведут серию крупных рейдовых мероприятий. В эти дни дорожные инспекторы будут работать в усиленном режиме.

Основная цель проверок — выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и предотвращение дорожно-транспортных происшествий. К рейдам подключатся практически все подразделения ГИБДД региона, включая сотрудников областного уровня.

Жителей области призывают не оставаться равнодушными и сообщать в ГИБДД о водителях, которые ведут себя на дороге опасно или могут находиться за рулём в нетрезвом состоянии. Такая бдительность поможет снизить риск аварий и спасти жизни.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила и заботиться о собственной и чужой безопасности.

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