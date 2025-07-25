Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Саратове, есть погибшие

В Саратове в результате взрыва в десятиэтажном жилом доме погибли два человека. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газа. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, число точное пострадавших в настоящий момент неизвестно. Как сообщает Mash, при взрыве мог погибнуть ребенок. Часть дома обрушилась на прохожих.
Отмечается, что взрывной волной также повредило соседнее здание на улице Блинова и несколько автомобилей, припаркованных во дворе.
На месте происшествия работают экстренные службы.