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Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Саратове, есть погибшие

В Саратове при взрыве газа в жилом доме погибли два человек. Повреждены соседнее здание и машины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Саратове в результате взрыва в десятиэтажном жилом доме погибли два человека. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газа. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, число точное пострадавших в настоящий момент неизвестно. Как сообщает Mash, при взрыве мог погибнуть ребенок. Часть дома обрушилась на прохожих.

Отмечается, что взрывной волной также повредило соседнее здание на улице Блинова и несколько автомобилей, припаркованных во дворе.

На месте происшествия работают экстренные службы.