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В Перми задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела полиции в Дзержинском районе Перми проводили оперативные мероприятия, и в районе дома на ул. Вильвенской их внимание привлекла пара.

Источник: ГУ МВД

Подозрительных граждан задержали.

При личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли у 34-летней женщины и 27-летнего мужчины свертки с запрещенными веществами. Экспертиза показала, что в свертках — марихуана и мефедрон массой 0,72 грамма и 0,9 грамма соответственно. Запрещенные вещества были приготовлены для дальнейшего сбыта через закладки.

Затем полицейские обнаружили и изъяли в квартире, где жил фигурант, еще один сверток с наркотиком — мефедроном общей массой более 477 граммов. Он также был подготовлен к дальнейшей незаконной реализации.

Установлено, что злоумышленники нигде не работают и ранее не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности. Заняться распространением наркотиков их сподвигла надежда на легкий и быстрый заработок.

По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.