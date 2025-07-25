Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Поставском районе при пожаре в доме погибли два человека

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Происшествие случилось 25 июля. В 3.59 в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме в д. Балаи.

Обнаружены погибшими хозяин 1958 года рождения, пенсионер, и находившийся в гостях гражданин. Его личность, причины пожара и гибели устанавливаются.