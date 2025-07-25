В Поставском районе при пожаре в доме погибли два человека

Происшествие случилось 25 июля. В 3.59 в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме в д. Балаи.
Обнаружены погибшими хозяин 1958 года рождения, пенсионер, и находившийся в гостях гражданин. Его личность, причины пожара и гибели устанавливаются.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Происшествие случилось 25 июля. В 3.59 в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме в д. Балаи.
Обнаружены погибшими хозяин 1958 года рождения, пенсионер, и находившийся в гостях гражданин. Его личность, причины пожара и гибели устанавливаются.