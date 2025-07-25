Главаря действовавшей в Самарской и Ульяновской областях ОПГ доставили в РФ

Из Королевства Таиланд депортирован россиянин, разыскиваемый по каналам Интерпола, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Депортацию обеспечили сотрудники НЦБ Интерпола МВД России при содействии представителя МВД России в Королевстве Таиланд.
По версии следствия, с декабря 2021 по сентябрь 2022 года на территории Ульяновской и Самарской областей злоумышленник руководил преступным сообществом, основной целью которого являлся незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных ресурсов, включая интернет. Фигурантом был создан интернет-магазин и организован бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств через тайники-закладки.
Соучастниками осуществлены 57 попыток незаконного сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размере. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, наркотики изъяты из незаконного оборота.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по части первой статьи 210, части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ. Однако обвиняемый скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов двух государств фигурант задержан в Таиланде. Сегодня в аэропорту города Бангкока он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву и привлечения к уголовной ответственности за совершенные деяния, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.