Главаря действовавшей в Самарской и Ульяновской областях ОПГ доставили в РФ

По версии следствия, с декабря 2021 по сентябрь 2022 года на территории Ульяновской и Самарской областей злоумышленник руководил преступным сообществом, основной целью которого являлся незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных ресурсов, включая интернет. Фигурантом был создан интернет-магазин и организован бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств через тайники-закладки.