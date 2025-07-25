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В Уфе поставили на ноги пострадавшего в ДТП мальчика

Министр труда Башкирии рассказала, как уфимский мальчик расстался с костылями.

Источник: Комсомольская правда

Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова поделилась вдохновляющей историей пациента реабилитационного центра «Салют». Несколько лет назад ребенок попал в аварию, получив тяжелые травмы ноги и руки. Врачам пришлось буквально собирать конечности по частям и проводить сложнейшие операции, включая замену коленного сустава. Однако повреждение нервных окончаний и разница в длине ног на 2,5 см продолжали доставлять проблемы.

Ортопед центра Светлана Кривошеева-Гареева сразу разглядела в мальчике потенциал к восстановлению. По ее словам, требовалось срочно компенсировать разницу в длине ног, поскольку у ребенка начались проблемы с позвоночником и появился перекос таза.

Как рассказала министр, началась настоящая борьба за здоровье. Врач смогла убедить пациента, что вместе они добьются результата. Для лечения подобрали специальную ортопедическую обувь, изготовили индивидуальный стоподержатель и разработали персональную программу реабилитации.

Регулярные массажи, лечебная физкультура, занятия с психологом и поддержка других детей, проходящих лечение в центре, дали удивительный результат и мальчик смог отказаться от костылей. Теперь его небольшая хромота почти незаметна для окружающих.

Ленара Иванова отметила, что для закрепления успеха пациенту предстоит пройти еще один курс реабилитации в центре «Салют».

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