В Уфе поставили на ноги пострадавшего в ДТП мальчика

Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова поделилась вдохновляющей историей пациента реабилитационного центра «Салют». Несколько лет назад ребенок попал в аварию, получив тяжелые травмы ноги и руки. Врачам пришлось буквально собирать конечности по частям и проводить сложнейшие операции, включая замену коленного сустава. Однако повреждение нервных окончаний и разница в длине ног на 2,5 см продолжали доставлять проблемы.