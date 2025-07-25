В Омской области прокуратура помогла инвалиду приобрести ортопедическую обувь

В Омской области через суд были восстановлены права инвалида 1 группы на получение бесплатной обуви по программе реабилитации. Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области добилась судебного решения в пользу местного жителя.
Проверка, проведенная по обращению мужчины, выявила, что он имеет право на ежегодное обеспечение ортопедической обувью как для зимнего, так и для летнего периода. Однако региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ не предоставило ему летнюю ортопедическую обувь в установленные сроки.
В целях защиты прав заявителя прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Фонд выдать необходимую обувь без утепленной подкладки, а также компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Решение было подтверждено судебной коллегией по гражданским делам Омского областного суда, которая рассмотрела апелляционную жалобу ответчика. Жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.
Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры района. Ранее мы писали, что бывший сотрудник строительной компании выплатит 25 миллионов за трагедию в омской казарме.