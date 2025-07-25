В Омской области прокуратура помогла инвалиду приобрести ортопедическую обувь

Проверка, проведенная по обращению мужчины, выявила, что он имеет право на ежегодное обеспечение ортопедической обувью как для зимнего, так и для летнего периода. Однако региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ не предоставило ему летнюю ортопедическую обувь в установленные сроки.