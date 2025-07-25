Мужчина попал в больницу Петербурга после аварии с грузовиками на КАД

Вечером 24 июля на 31-м километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. Об этом сообщил 47news со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас».Отмечается, что в аварию попали несколько легковых автомобилей и два грузовика. В ведомстве рассказали, что на трассе столкнулись Skoda Rapid, Skoda Octavia, Haval, а также грузовики Sitrak и КамАЗ.