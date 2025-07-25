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Мужчина попал в больницу Петербурга после аварии с грузовиками на КАД

В столкновении участвовало пять автомобилей.

Вечером 24 июля на 31-м километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. Об этом сообщил 47news со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас».Отмечается, что в аварию попали несколько легковых автомобилей и два грузовика. В ведомстве рассказали, что на трассе столкнулись Skoda Rapid, Skoda Octavia, Haval, а также грузовики Sitrak и КамАЗ.

В результате столкновения водителя Skoda Rapid госпитализировали в Елизаветинскую больницу в Петербурге. На месте происшествия работали спасатели 147-й пожарной части. Обстоятельства аварии уточняются.