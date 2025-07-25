В Самаре с 30 июля по 12 августа отключат горячую воду в Кировском районе

В период с 30 июля по 12 августа в Кировском районе Самары временно отключат горячее водоснабжение из-за проведения запланированных ремонтных работ на 4-й теплотрассе Самарской ТЭЦ.
Данные мероприятия коснутся жилых зданий, предприятий, образовательных учреждений, дошкольных учреждений и больниц.
С перечнем адресов, на которые распространяются ограничения, можно ознакомиться на изображении.
Резидентам и сотрудникам различных учреждений советуют заблаговременно принять меры в связи с возможными временными сложностями.
Ранее мы писали, что туристка из Самары провела параллель между современной архитектурой Грозного и Дубая.
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