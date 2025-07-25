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В Самаре с 30 июля по 12 августа отключат горячую воду в Кировском районе

В период с 30 июля по 12 августа в Кировском районе Самары временно отключат горячее водоснабжение из-за проведения запланированных ремонтных работ на 4-й теплотрассе Самарской ТЭЦ.

Источник: МК.RU Самара

В период с 30 июля по 12 августа в Кировском районе Самары временно отключат горячее водоснабжение из-за проведения запланированных ремонтных работ на 4-й теплотрассе Самарской ТЭЦ.

Данные мероприятия коснутся жилых зданий, предприятий, образовательных учреждений, дошкольных учреждений и больниц.

С перечнем адресов, на которые распространяются ограничения, можно ознакомиться на изображении.

Резидентам и сотрудникам различных учреждений советуют заблаговременно принять меры в связи с возможными временными сложностями.

Ранее мы писали, что туристка из Самары провела параллель между современной архитектурой Грозного и Дубая.

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