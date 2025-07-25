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Володин раскрыл количество дропперов, уже установленных полицией

Сотрудники полиции выявили 30 000 граждан, которые являются дропперами — помощниками мошенников для вывода незаконно полученных денежных средств. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в Telegram.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Спикер российского парламента представил статистику МВД о раскрытых дропперах спустя 20 дней после вступления в силу федерального закона, который определяет уголовную ответственность за предоставление банковских карт и счетов мошенникам при наличии умысла и корысти.

Володин напомнил, что с 5 июля 2025 года гражданам, которые позволили преступникам использовать свои карты и счета, грозит заключение на срок до трех лет и крупные штрафы, а мошенникам, которым они помогают, — до 6 лет лишения свободы, передают «Ведомости».

Председатель Госдумы рассказал, что с момента вступления закона в силу полиция возбудила первое уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей. «По данным МВД, правоохранительные органы располагают сведениями о 30 тысячах конкретных фамилий, кто содействует мошенникам в выводе денежных средств, полученных обманным путём», — написал в Telegram спикер. Он уточнил, что еще десятки тысяч счетов правоохранительные органы держат на контроле.

Володин подчеркнул, что дроппер может избежать уголовной ответственности, но только в случае, если он впервые оказывал содействие аферистам и помогал следствию раскрыть преступление и выявить преступников. По словам главы Госдумы, возможность избежать уголовного наказания — «повод задуматься тем, кто еще не зашел далеко».

Парламентарий напомнил, что предоставление банковских карт и счетов за вознаграждение — это преступление. Он призвал рассказывать об этом школьникам и студентам, уточнив, что мошенники могут запугивать, обманывать и вводить в заблуждение молодежь и подростков.

О возбуждении первого уголовного дела о дропперстве в МВД России сообщили 24 июля. Подозреваемой является 52-летняя жительница российской столицы. Женщина открыла счет индивидуального предпринимателя по указанию мошенников в банке. Счет затем использовали в преступных целях.

Закон, вводящий уголовную ответственность для дроперов, российский президент Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года. В силу он вступил 5 июля. Документ предусматривает лишение свободы или штрафы за операции по легализации преступного дохода через электронные кошельки, пластиковые карты. Также закон предусматривает наказание за передачу третьим лицам электронных средств платежей.

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