В Уфе ревнивец сжег машину бывшей возлюбленной

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Лесной проезд горит припаркованный автомобиль. После тушения возгорания следственно-оперативная группа установила, что пожар произошел в результате поджога. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города и бывший возлюбленный заявительницы. Он признался в поджоге, пояснив, что совершил преступление с помощью зажигалки, а мотивом стала ревность.