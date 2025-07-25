В Уфе ревнивец сжег машину бывшей возлюбленной

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Лесной проезд горит припаркованный автомобиль. После тушения возгорания следственно-оперативная группа установила, что пожар произошел в результате поджога. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города и бывший возлюбленный заявительницы. Он признался в поджоге, пояснив, что совершил преступление с помощью зажигалки, а мотивом стала ревность.
Возбуждено дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В результате поджога никто не пострадал.
Как информировал «Башинформ», в Уфе бездомный подозревается в поджоге двух объектов культурного наследия.