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В Уфе ревнивец сжег машину бывшей возлюбленной

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Лесной проезд горит припаркованный автомобиль. После тушения возгорания следственно-оперативная группа установила, что пожар произошел в результате поджога. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города и бывший возлюбленный заявительницы. Он признался в поджоге, пояснив, что совершил преступление с помощью зажигалки, а мотивом стала ревность.

Возбуждено дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В результате поджога никто не пострадал.

Как информировал «Башинформ», в Уфе бездомный подозревается в поджоге двух объектов культурного наследия.