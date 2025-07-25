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Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с Александром Суворовым

Форвард Александр Суворов вошёл в состав «Салавата Юлаева».

Источник: Комсомольская правда

«Салават Юлаев» усилился молодым белорусским форвардом. 22-летний нападающий Александр Суворов стал новичком уфимского клуба, подписав однолетнее соглашение.

В минувшем сезоне хоккеист успел дебютировать в КХЛ за «Сочи», проведя две встречи, но большую часть чемпионата отыграл за петербургскую «СКА-Неву», где демонстрировал хорошую результативность: 30 баллов за систему «гол+пас» в 50 матчах.

Карьера перспективного белорусского спортсмена началась три года назад. За это время он успел поиграть за «Динамо-Молодечно», «Минских Зубров», столичное «Динамо» и «Северсталь» из Череповца.

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