Уфу и Пхеньян может связать прямое авиасообщение

Из Уфы могут начать летать самолеты в Северную Корею. По информации пресс-службы аэропорта имени Мустая Карима, сейчас ведутся переговоры об организации регулярных рейсов в Пхеньян. Аналогичные планы рассматривают и авиационные власти Татарстана, сообщает UTV.
Представители уфимского аэропорта уточнили, что пока конкретных договоренностей достичь не удалось, но работа в этом направлении продолжается.
Напомним, что с 27 июля авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Москва — Пхеньян.
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