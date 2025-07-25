Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухая трава горела на 20 сотках около коттеджного поселка в Самарской области

Это случилось утром 24 июля в Волжском районе губернии. Обошлось без пострадавших.

Это случилось утром 24 июля в Волжском районе губернии. Обошлось без пострадавших. Подробнее об инциденте рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация поступила в ведомство в четверг в 10:14. В коттеджном поселке «Юбилейный» села Черноречье горела сухая трава. Огонь раскинулся на 20 соток или 2 тыс. кв. м.

С пламенем боролись сотрудники 78-й и 158-й пожарно-спасательных частей. Потушили в 13:55. Помощь медиков никому не потребовалась. Специалисты выясняют причины происшествия.

Недавно в Хворостянском районе горело поле на 15 сотках. Там тоже никто не пострадал.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.