Сухая трава горела на 20 сотках около коттеджного поселка в Самарской области

Это случилось утром 24 июля в Волжском районе губернии. Обошлось без пострадавших. Подробнее об инциденте рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация поступила в ведомство в четверг в 10:14. В коттеджном поселке «Юбилейный» села Черноречье горела сухая трава. Огонь раскинулся на 20 соток или 2 тыс. кв. м.
С пламенем боролись сотрудники 78-й и 158-й пожарно-спасательных частей. Потушили в 13:55. Помощь медиков никому не потребовалась. Специалисты выясняют причины происшествия.
Недавно в Хворостянском районе горело поле на 15 сотках. Там тоже никто не пострадал.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.