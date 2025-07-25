Дроппер вернул уфимке незаконно добытые 250 тысяч рублей

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2024 года жительнице Уфы поступили звонки от неизвестных лиц, которые под предлогом проведения сверки банковских купюр убедили женщину передать курьеру деньги. Он перевел полученные от потерпевшей деньги — более 230 тысяч рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Москвы, который предоставил свои данные мошенникам.