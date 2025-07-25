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Дроппер вернул уфимке незаконно добытые 250 тысяч рублей

Щербинский районный суд Москвы вынес решение по иску прокурора Уфы о взыскании с жителя Москвы ущерба, причиненного преступлением по статье «мошенничество».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2024 года жительнице Уфы поступили звонки от неизвестных лиц, которые под предлогом проведения сверки банковских купюр убедили женщину передать курьеру деньги. Он перевел полученные от потерпевшей деньги — более 230 тысяч рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Москвы, который предоставил свои данные мошенникам.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании похищенного, а также процентов за пользование чужими средствами. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.