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Бытовой вагончик с пристроем сгорели в селе Самарской области ночью 25 июля

Происшествие произошло в Приволжском районе губернии. Никто не пострадал.

Происшествие произошло в Приволжском районе губернии. Никто не пострадал, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сведения о ЧП появились в пятницу в 1:06. В селе Федоровка горели бытовой вагончик с пристроем на 24 «квадратах». Пламя тушил расчет 122-й пожарно-спасательной части.

В 1:23 огонь локализовали, в 2:02 ликвидировали полностью. Медпомощь не потребовалась.

До этого в коттеджном поселке «Юбилейный» Волжского района горела сухая трава на 20 сотках. Ее тушили почти 4 часа. Никто не пострадал.

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