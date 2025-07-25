Бытовой вагончик с пристроем сгорели в селе Самарской области ночью 25 июля

Происшествие произошло в Приволжском районе губернии. Никто не пострадал, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сведения о ЧП появились в пятницу в 1:06. В селе Федоровка горели бытовой вагончик с пристроем на 24 «квадратах». Пламя тушил расчет 122-й пожарно-спасательной части.
В 1:23 огонь локализовали, в 2:02 ликвидировали полностью. Медпомощь не потребовалась.
До этого в коттеджном поселке «Юбилейный» Волжского района горела сухая трава на 20 сотках. Ее тушили почти 4 часа. Никто не пострадал.
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