Спасателям 24 июля в 16.38 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме в агрогородке Бабиничи по ул. Юбилейной.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1969 года рождения.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе МЧС.
Спасателям 24 июля в 16.38 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме в агрогородке Бабиничи по ул. Юбилейной.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1969 года рождения.