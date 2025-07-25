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В Витебском районе в искусственном водоеме утонул мужчина

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасателям 24 июля в 16.38 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме в агрогородке Бабиничи по ул. Юбилейной.

Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1969 года рождения.