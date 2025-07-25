В районе Башкирии возобновили автобусное сообщение после проверки прокуратуры

После вмешательства прокуратуры в Хайбуллинском районе Башкирии восстановили движение автобусов по ранее закрытым маршрутам. Как выяснилось, с ноября прошлого года между местной администрацией и «Башавтотрансом» действовал контракт на организацию регулярных перевозок, однако три из 12 предусмотренных маршрутов не работали из-за нехватки водителей.
Прокурорская проверка выявила нарушения, после чего главе района внесли представление об их устранении. В результате проведенной работы удалось найти персонал и запустить движение по двум проблемным направлениям.
— Мониторинг ситуации продолжается, оставшиеся неохваченные маршруты остаются на особом контроле, — добавили в прокуратуре.
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