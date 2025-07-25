В районе Башкирии возобновили автобусное сообщение после проверки прокуратуры

После вмешательства прокуратуры в Хайбуллинском районе Башкирии восстановили движение автобусов по ранее закрытым маршрутам. Как выяснилось, с ноября прошлого года между местной администрацией и «Башавтотрансом» действовал контракт на организацию регулярных перевозок, однако три из 12 предусмотренных маршрутов не работали из-за нехватки водителей.