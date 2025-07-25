В Ташкенте вынесли приговор по делу об отравлении журналистки Паперной

Суд по уголовным делам Яккасарайского района Ташкента 26 мая приступил к рассмотрению дела об отравлении Паперной и Радченко в гостинице Karaman Palace Hotel в столице Узбекистана, скончавшихся 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым обвиняемым грозило до 12 лет лишения свободы за выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве.