В Ташкенте вынесли приговор по делу об отравлении журналистки Паперной

ТАШКЕНТ, 25 июл — РИА Новости. Суд по уголовным делам Яккасарайского района Ташкента признал четырех человек виновными по уголовному делу об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте и назначил им наказание от трех до восьми лет и одного месяца лишения свободы, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд по уголовным делам Яккасарайского района Ташкента 26 мая приступил к рассмотрению дела об отравлении Паперной и Радченко в гостинице Karaman Palace Hotel в столице Узбекистана, скончавшихся 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым обвиняемым грозило до 12 лет лишения свободы за выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве.
«Признать Азамата Хужакулова (владельца гостиницы — ред.) виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “а” части 4 статьи 186 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — ред.) и статьей 229 (самоуправство) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и один месяц», — заявил судья Яккасарайского районного суда по уголовным делам Ташкента Баходыр Каюмов.
Также сантехник Нодирбек Курбанов, продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолдинов и Абдурасул Юсупов были признаны виновными по статье «самоуправство» и были приговорены к трем годам лишения свободы каждый. Обвинение запрашивало для подсудимых от семи до восьми лет лишения свободы.
В соответствии с решением суда, в пользу родственников Радченко с осужденных будет взыскано 60,68 миллиона сумов (около 380 тысяч рублей), в пользу родственников Паперной — 67,58 миллиона сумов (около 420 тысяч рублей) за понесенные расходы на проведение экспертизы и транспортировку тел погибших на родину.
Ранее трое из четверых обвиняемых по делу — Джамолидинов, Юсупов и Курбанов не признали свою вину, Хужакулов заявил, что признает свою вину частично". Согласно обвинительному заключению, Паперная и Радченко скончались в гостинице в Ташкенте в результате отравления угарным газом из-за неисправного устаревшего отопительного котла, который не прошел техническую проверку, не имел сертификатов для эксплуатации и подлежал списанию ещё в 2021 году.