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В Ростовской области задержан глава Миллеровского района

Главу Миллеровского района подозревают в организации схемы, по которой частная фирма получила бесплатный доступ к муниципальным котельным. Ущерб для бюджета оценивается в десятки миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, в сентябре 2022 года чиновник дал незаконное указание директорам школ и других образовательных учреждений заключить договоры на обслуживание газовых котельных с конкретной коммерческой организацией — ООО «Донтеплоэнерго». Эти договоры были заключены в обход установленных законом процедур. Муниципальное имущество было фактически безвозмездно передано в пользование частной компании, которая получала выгоду за счет его эксплуатации.

Сумма ущерба, нанесенного бюджету Миллеровского района за отопительные сезоны 2022−2025 годов, оценивается более чем в 25 млн рублей.

Издание уточняет, что антимонопольная служба и суд уже пресекли попытку продлить эту схему на новый срок