В Ростовской области задержан глава Миллеровского района

По версии следствия, в сентябре 2022 года чиновник дал незаконное указание директорам школ и других образовательных учреждений заключить договоры на обслуживание газовых котельных с конкретной коммерческой организацией — ООО «Донтеплоэнерго». Эти договоры были заключены в обход установленных законом процедур. Муниципальное имущество было фактически безвозмездно передано в пользование частной компании, которая получала выгоду за счет его эксплуатации.
Сумма ущерба, нанесенного бюджету Миллеровского района за отопительные сезоны 2022−2025 годов, оценивается более чем в 25 млн рублей.
Издание уточняет, что антимонопольная служба и суд уже пресекли попытку продлить эту схему на новый срок