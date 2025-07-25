В Ростовской области задержан глава Миллеровского района

По версии следствия, в сентябре 2022 года чиновник дал незаконное указание директорам школ и других образовательных учреждений заключить договоры на обслуживание газовых котельных с конкретной коммерческой организацией — ООО «Донтеплоэнерго». Эти договоры были заключены в обход установленных законом процедур. Муниципальное имущество было фактически безвозмездно передано в пользование частной компании, которая получала выгоду за счет его эксплуатации.