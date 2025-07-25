Перизат Кайрат приговорена к 10 годам тюрьмы

Напомним, что в ходе судебного процесса по делу Перизат Кайрат стало известно, что Kaspi Bank перечислил 620 млн тенге на помощь пострадавшим от паводков 2024 года в ее фонд. Также бывший Jusan Bank перечислил 300 млн тенге в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.