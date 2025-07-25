Перизат Кайрат приговорена к 10 годам тюрьмы

Перизат назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ее мать получила 7 лет заключения. Приговор вступит в силу после рассмотрения апелляции. Им также запрещено заниматься благотворительной деятельностью.
Прокурор Арман Кизикен 22 июля 2025 года зачитал, какое имущество может потерять Перизат Кайрат и ее мать — Гайни Алашбаева, если их признают виновными в мошенничестве и отмывании 3,5 млрд тенге.
Напомним, что в ходе судебного процесса по делу Перизат Кайрат стало известно, что Kaspi Bank перечислил 620 млн тенге на помощь пострадавшим от паводков 2024 года в ее фонд. Также бывший Jusan Bank перечислил 300 млн тенге в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.
Ранее сообщалось, что Перизат Кайрат подозревают в хищении денег, предназначенных для пострадавших от паводков, и растрате более 200 млн тенге, собранных для жителей Палестины. Активистка потратила пожертвования на покупку дорогих авто, элитной недвижимости, украшений, одежды и отдых за границей.