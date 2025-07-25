В Казачинском районе восьмилетний ребенок погиб при пожаре в доме

Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия, дом был сильно задымлен. Из горящего здания успели самостоятельно выбраться женщина и трое детей. Еще одного мальчика, получившего ожоги и отравившегося угарным газом, из пламени вынесли неравнодушные соседи и передали его прибывшим медикам.