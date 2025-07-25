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В Казачинском районе восьмилетний ребенок погиб при пожаре в доме

Сегодня в селе Мокрушино Казачинского района произошла страшная трагедия — пожар унес жизнь восьмилетнего мальчика.

Сегодня в селе Мокрушино Казачинского района произошла страшная трагедия — пожар унес жизнь восьмилетнего мальчика.

Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме, расположенном на улице Октябрьской.

Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия, дом был сильно задымлен. Из горящего здания успели самостоятельно выбраться женщина и трое детей. Еще одного мальчика, получившего ожоги и отравившегося угарным газом, из пламени вынесли неравнодушные соседи и передали его прибывшим медикам.

К сожалению, несмотря на усилия врачей, в медицинском учреждении ребенок скончался.

Сотрудники МЧС России, прибывшие на место происшествия в составе 2 единиц техники и 7 человек, совместно с краевыми пожарными оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание настенного светильника, который находился в гардеробной комнате. Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «МК в Красноярске», баня загорелась в городе Уяр на улице Элеваторной. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.