Грузовик MAN загорелся в движении на трассе Р-229 в Самарской области 25 июля

Это произошло в пятницу днем в Волжском районе губернии. Водитель машины не пострадал, уточнили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о происшествии на проезжей части поступила в учреждение 25 июля в 13:13. На 40-м километре дороги Р-229 у грузовика марки MAN в пути загорелся моторный отсек.
Авто тушили специалисты 78-й пожарно-спасательной части. Также отключили аккумулятор большегруза, который перевозил воду. На участке ЧП работали и правоохранители, медики. Помощь последних никому не потребовалась.
А ночью в Приволжском районе сгорели бытовой вагончик с пристроем. Там пламя раскинулось на 24 «квадрата». Тоже никто не пострадал.
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