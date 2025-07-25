В Новосибирске стало больше преступлений

«На 2,5 процента увеличилось количество преступлений, связанных с мошенническими действиями», — рассказали в пресс-службе.
В Новосибирской области в первом полугодии 2025 года отмечен рост количества преступлений, совершенных в общественных местах. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, за этот период зарегистрировано 5687 таких преступлений, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4911).
Всего за первое полугодие в Новосибирской области зарегистрировано 19472 преступления, что на 1,8% больше, чем годом ранее.
При этом, наблюдается снижение числа преступлений в экономической сфере (на 19%), преступлений, совершенных в состоянии опьянения (на 15,5%), преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (на 13,1%) и преступлений, совершенных на улице (на 4,1%).