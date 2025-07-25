В Новосибирске стало больше преступлений

В Новосибирской области в первом полугодии 2025 года отмечен рост количества преступлений, совершенных в общественных местах. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, за этот период зарегистрировано 5687 таких преступлений, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4911).