МЧС: автомобиль с утонувшей женщиной найден в мелиоративном канале под Пинском

Согласно данным, в четверг, 24 июля, примерно в 17.13 спасателям поступила информация про обнаружение легкового автомобиля в мелиоративном канале, который находится неподалеку от агрогородка Новый Двор Пинского района. Сотрудники МЧС извлекли из воды машину с утонувшей женщиной 1975 года рождения.