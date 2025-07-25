МЧС: автомобиль с утонувшей женщиной найден в мелиоративном канале под Пинском

МЧС сказало, что автомобиль с утонувшей женщиной найден в мелиоративном канале под Пинском. Подробности привели в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно данным, в четверг, 24 июля, примерно в 17.13 спасателям поступила информация про обнаружение легкового автомобиля в мелиоративном канале, который находится неподалеку от агрогородка Новый Двор Пинского района. Сотрудники МЧС извлекли из воды машину с утонувшей женщиной 1975 года рождения.
Тем временем МЧС показало видео, как убирают заваленные деревьями кладбища после урагана в Могилеве: «Существует вероятность повреждения надгробий».
Ранее мы писали, что ливни размыли автомобильную дорогу в Городокском районе, по которому недавно прошел ураган.
Кроме того, СК сообщил подробности пожара, случившегося в церкви XVIII века в Жабинковском районе: «Здание полностью уничтожено».