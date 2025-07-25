В Лесосибирске осудят двоих подростков за торговлю наркотиками

В Лесосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних местных жителей, которых обвиняют в незаконном обороте наркотических средств и легализации доходов, полученных преступным путем.
Следственный отдел по городу Лесосибирск ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия собрал достаточно доказательств их вины.
В зависимости от роли каждого, подростки обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности.
Следствие установило, что в период с июня 2024 года по январь 2025 года несовершеннолетние входили в состав организованной группы и выполняли роль «розничных курьеров».
Они получали от сообщника информацию о местонахождении тайников с наркотиками и указания по размещению запрещенных веществ в новых тайниках на территории Лесосибирска.
Подростки действовали по отработанной схеме: забирали наркотики, фасовали их на более мелкие дозы и размещали в условленных местах для дальнейшей продажи.
Один из обвиняемых, для сокрытия доходов, создал криптовалютный кошелек, куда поступали деньги от продажи наркотиков. Затем он конвертировал криптовалюту в рубли и распоряжался деньгами по своему усмотрению.
В результате преступной деятельности обвиняемый отмыл более 1,3 миллиона рублей.
Оба подростка признали свою вину в совершенных преступлениях. До суда они будут находиться под стражей.
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