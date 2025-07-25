В Лесосибирске осудят двоих подростков за торговлю наркотиками

В зависимости от роли каждого, подростки обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности.