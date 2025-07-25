Мошенники убедили девушку поджечь дом культуры в Челябинской области, но её спас таксист

Сначала мошенники позвонили девушке под видом службы доставки цветов. Они выманили у неё личные данные, включая код из сообщения. После этого через мессенджер ей стали поступать звонки от «сотрудника службы безопасности», «специалиста Росфинмониторинга» и «следователя».
— Под давлением и угрозами девушка перевела злоумышленникам 800 тысяч рублей. Поняв, что у жертвы больше нет денег, аферисты убедили жительницу Верхнеуральска купить пять литров бензина и ждать указаний у здания городского дома культуры, — рассказали в полиции.
Девушка находилась под психологическим давлением и была готова выполнить требования мошенников. Её странное поведение заметил таксист, который подвозил горожанку. Об этом он сообщил полицейским, которые приняли оперативные меры. Теперь таксиста хотят поощрить.
Ранее мы рассказывали, что мошенники убедили 17-летнюю девушку из Магнитогорска вскрыть родительский сейф болгаркой и отдать курьеру 10,5 миллиона рублей. Эта история тоже началась со звонка «курьера» из службы доставки цветов.