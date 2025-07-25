Мошенники убедили девушку поджечь дом культуры в Челябинской области, но её спас таксист

Сначала мошенники позвонили девушке под видом службы доставки цветов. Они выманили у неё личные данные, включая код из сообщения. После этого через мессенджер ей стали поступать звонки от «сотрудника службы безопасности», «специалиста Росфинмониторинга» и «следователя».