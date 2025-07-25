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В Молдове водитель не справился с управлением и врезался в столб: В аварии пострадала двухмесячная девочка — малышку доставили в больницу

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Сынжерейском районе легковушка «впечаталась» в столб. Среди пострадавших — младенец.

Авария произошла сегодня утром, 25 июля, в селе Григоровка.

По данным полиции, 57-летний мужчина на автомобиле Mercedes не справился с управлением и врезался в столб. В машине находились двое пассажиров: женщина и ребёнок.

В результате удара травмы получила находившаяся на руках у матери двухмесячная девочка. Малышку доставили в больницу, пишет realitatea.md.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

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