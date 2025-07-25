Экс-замначальника УГИБДД Петербурга осудят за получение 11 взяток

Отдел, в котором работал 45-летний петербуржец, следил за процессом регистрации и экзаменации соискателей, получающих права на вождение. По данным следствия, в 2022—2023 годах задержанный через посредников получал от 30 до 65 тысяч рублей за помощь в выдаче удостоверений.