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Экс-замначальника УГИБДД Петербурга осудят за получение 11 взяток

Мужчина выдавал водительские права за деньги.

Во Всеволожский городской суд направили дело бывшего замначальника 4-го отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, обвиняемого в 11 эпизодах взяточничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Отдел, в котором работал 45-летний петербуржец, следил за процессом регистрации и экзаменации соискателей, получающих права на вождение. По данным следствия, в 2022—2023 годах задержанный через посредников получал от 30 до 65 тысяч рублей за помощь в выдаче удостоверений.

Уточняется, что общая сумма арестованного имущества превысила 21 миллион рублей. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Дела его посредников уже в суде, материалы по взяткодателям проверят отдельно.