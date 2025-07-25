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В Ростовской области два подростка пострадали в результате ДТП

Два подростка получили травмы в ДТП на мотоцикле.

Источник: Комсомольская правда

24 июля около 20:30 в хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП. Авария произошла в районе дома № 37 на улице Ленина. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклу, пользующемуся преимуществом в движении. За рулем последнего находился 15-летний водитель, на пассажирском — его ровесник.

В результате ДТП подростки получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.