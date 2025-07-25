В Ростовской области два подростка пострадали в результате ДТП

24 июля около 20:30 в хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП. Авария произошла в районе дома № 37 на улице Ленина. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклу, пользующемуся преимуществом в движении. За рулем последнего находился 15-летний водитель, на пассажирском — его ровесник.
В результате ДТП подростки получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.