На северо-западе Челябинска автоледи сбила 75-летнюю пенсионерку

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 25 июля.
Около дома 14 на Комсомольском проспекте 28-летняя женщина, управляя Opel Astra, совершила наезд на пешехода.
Отмечается, что женщина 1950 года рождения пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. Она получила телесные повреждения, эвакуирована в больницу.
На месте происшествия работает экипаж ДПС. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.