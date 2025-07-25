Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На северо-западе Челябинска автоледи сбила 75-летнюю пенсионерку

На северо-западе Челябинска автоледи сбила 75-летнюю пенсионерку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 25 июля.

Около дома 14 на Комсомольском проспекте 28-летняя женщина, управляя Opel Astra, совершила наезд на пешехода.

Отмечается, что женщина 1950 года рождения пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. Она получила телесные повреждения, эвакуирована в больницу.

На месте происшествия работает экипаж ДПС. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.