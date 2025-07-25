МВД раскрыло махинации с рецептами на 90 000, придуманные заваптекой в Быхове. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Могилевской области были обнаружены махинации в одной из организаций Быхова, которая занимается розничной торговлей лекарственными препаратами.
Выяснилось, что заведующая аптекой продавала лекарства по полной стоимости, а в бухгалтерскую программу вносила их, как проданные по льготным рецептам. Чеки покупателям заведующая не выдавала, а разницу забирала себе.
«За несколько лет фигурантка совершила хищение денежных средств на общую сумму более 90 тысяч рублей», — отметили в МВД.
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