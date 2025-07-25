КНБ задержан глава департамента Минэнерго

В настоящее время в отношении данного лица проводятся следственные мероприятия по п.3 ч.4 ст. 362 («Превышение власти или должностных полномочий») и ч.1 ст. 364 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») Уголовного кодекса РК. Избрана мера пресечения содержание под стражей.