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КНБ задержан глава департамента Минэнерго

23 июля 2025 года Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан руководитель территориального Департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Кызылординской области, передает DKnews.kz.

Источник: gov

Он подозревается в организации коррупционной схемы, позволявшей получать материальную прибыль от недропользователей на системной основе.

В настоящее время в отношении данного лица проводятся следственные мероприятия по п.3 ч.4 ст. 362 («Превышение власти или должностных полномочий») и ч.1 ст. 364 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») Уголовного кодекса РК. Избрана мера пресечения содержание под стражей.

В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.