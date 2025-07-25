Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове

«Я не живу здесь, я прихожу к женщине, помогаю, ухаживаю, на шестом этаже. В это время была на кухне. Такой ужасный был хлопок… Все в пыли, вообще ничего не видно вокруг. Я в окно глянула — вообще ничего не видно», — сказала Марина.