Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове

«Я не живу здесь, я прихожу к женщине, помогаю, ухаживаю, на шестом этаже. В это время была на кухне. Такой ужасный был хлопок… Все в пыли, вообще ничего не видно вокруг. Я в окно глянула — вообще ничего не видно», — сказала Марина.
Девушка добавила, что сперва подумала о прилете беспилотника.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.