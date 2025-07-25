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Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове

САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. После взрыва газа в десятиэтажке в Саратове из окна ничего видно не было из-за пыли, сообщила РИА Новости Марина, в момент происшествия находившаяся в квартире на шестом этаже.

Источник: © РИА Новости

«Я не живу здесь, я прихожу к женщине, помогаю, ухаживаю, на шестом этаже. В это время была на кухне. Такой ужасный был хлопок… Все в пыли, вообще ничего не видно вокруг. Я в окно глянула — вообще ничего не видно», — сказала Марина.

Девушка добавила, что сперва подумала о прилете беспилотника.

В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.