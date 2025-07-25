Замначальника отдела Госжилнадзора Башкирии поместили в СИЗО

Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника отдела — государственного строительного инспектора отдела специализированного надзора госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, обвиняемого по статье «получение взятки».
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов РБ, с июня по октябрь 2024 года обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору получал от представителей подрядных организаций взятки в виде денег в размере от 50 тысяч до 2,5 млн руб. за совершение действий в пользу взяткодателя. А именно организовал беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Постановлением суда ходатайство следователя было удовлетворено. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 19 суток, то есть до 12 сентября 2025 года. Постановление в законную силу пока не вступило.