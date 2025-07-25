Ребенок из ЗКО лишился зрения в сельском спортзале

Инцидент произошел 11 апреля в спортзале поселка Круглоозерное, сообщает местное издание «Надежда».
По словам матери мальчика, в тот день ее сын пришел немного раньше начала занятия. В зале в этот момент не было тренера. Вместе с младшими детьми находился 15-летний подросток.
«Подросток 15 лет взял шину или камеру от трактора, пнул или кинул ее по залу или в него — это мне неизвестно. Но суть в том, что, когда она попала в моего сына, он ударился левым глазом о чугунную батарею. В результате он полностью потерял зрение на один глаз», — рассказала мать пострадавшего Жибек Есенгалиева.
Семья пострадавшего организовала сбор средств на лечение. Помогли Федерация спорта, родители посещающих спортзал детей. Мальчик перенес две операции, но один глаз по-прежнему не видит, ему официально присвоена инвалидность.
Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, по данному факту было возбуждено два уголовных дела. Одно в отношении подростка по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, второе — в отношении тренера по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности здоровья малолетнего.
«В ходе расследования проведены соответствующие экспертизы. В настоящее время уголовное дело в отношении тренера прекращено в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения, а в отношении подростка — в связи с недостижением лицом 16-летнего возраста», — сообщили в пресс-службе департамента.
Жибек Есенгалиева отметила, что о закрытии дел ей стало известно недавно. Ни уведомления, ни официального объяснения семья не получила.
По словам женщины, тренировки в секции проходят без деления по возрасту, дети занимаются одновременно, а в отсутствие тренера их часто проводят старшие подростки. Семья требует, чтобы ответственность за произошедшее все же была установлена.