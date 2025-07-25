Ребенок из ЗКО лишился зрения в сельском спортзале

«Подросток 15 лет взял шину или камеру от трактора, пнул или кинул ее по залу или в него — это мне неизвестно. Но суть в том, что, когда она попала в моего сына, он ударился левым глазом о чугунную батарею. В результате он полностью потерял зрение на один глаз», — рассказала мать пострадавшего Жибек Есенгалиева.