В Усть-Донецком районе Ростовской области утонул 37-летний мужчина

В Усть-Донецком районе Ростовской области в водоеме утонул 37-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Инцидент произошел 22 июля в станице Раздорской в районе пляжа «Сонькина коса». Во время купания мужчина нырнул под воду и больше не выплыл. Тело умершего спустя три дня обнаружили водолазы поисково-спасательной службы.
Напомним, ранее при подобных обстоятельствах погиб 71-летний мужчина, он утонул во время отдыха на Соленом озере.
Спасатели просят жителей Дона быть осторожными на водоемах. Нельзя отдыхать на диких пляжах, также опасно нырять с обрывов и в непроверенных местах.
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