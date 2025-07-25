Число погибших при взрыве газа в Саратове выросло. Что известно

По предварительной версии, озвученной губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, причиной стал взрыв бытового газа. В оперативных службах уточнили, что к утечке могла привести неисправность газового оборудования или его неправильная эксплуатация.
Все основные силы спасателей сейчас брошены на спасение найденного под завалами мужчины. По данным МЧС, 39-летний пострадавший подает признаки жизни и дышит. В момент взрыва он находился на кухне.
Mash пишет, что из-под завалов спасатели извлекли 10 человек. Среди спасенных — пятилетняя девочка, которую придавило плитой. Кроме того, из подъезда дома вывели еще пятерых жителей, они не пострадали.
«Первоочередная задача сейчас — оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим», — написал Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что все медицинские службы переведены в усиленный режим работы. Всех жителей дома эвакуируют. Пункт временного размещения для них уже развернут в близлежащей школе № 103 и обеспечен всем необходимым.
Бусаргин также пообещал, что после завершения спасательных работ специалисты оценят ущерб, а все пострадавшие получат материальную поддержку из резервного фонда. Если эксперты признают дом пригодным для восстановления, власти выделят средства на его ремонт.