В Самаре спасли косулю, застрявшую в ограждении детсада № 5 на Осипенко

24 июля в детский сад № 5, расположенный на улице Осипенко, 10, проникла косуля. Оказавшись на территории, животное запуталось в ограде дошкольного учреждения.
Работники детского сада немедленно проинформировали об инциденте комитет охоты и рыболовства, сотрудники которого оперативно прибыли на место происшествия.
В результате проведенной операции косулю удалось извлечь из ограждения. После этого, по информации представителей ведомства, животное было выпущено на волю в лесопарковой зоне Волжского района.
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