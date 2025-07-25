Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре спасли косулю, застрявшую в ограждении детсада № 5 на Осипенко

24 июля в детский сад № 5, расположенный на улице Осипенко, 10, проникла косуля.

24 июля в детский сад № 5, расположенный на улице Осипенко, 10, проникла косуля. Оказавшись на территории, животное запуталось в ограде дошкольного учреждения.

Работники детского сада немедленно проинформировали об инциденте комитет охоты и рыболовства, сотрудники которого оперативно прибыли на место происшествия.

В результате проведенной операции косулю удалось извлечь из ограждения. После этого, по информации представителей ведомства, животное было выпущено на волю в лесопарковой зоне Волжского района.

Ранее мы писали, что в Самаре свыше 2500 студентов Самарской области работают по всей России.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.