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Пытавшимся поджечь военкоматы Ростова дали шесть лет

Южный окружной военный суд вынес приговор двум гражданам РФ, признанным виновными в попытке поджога зданий военных комиссариатов в Ростове и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

19-летний житель Красноярска и 17-летний подросток из Новосибирска приговорены к 6 годам колонии общего режима каждому. По данным следствия, в сентябре 2023 года обвиняемые через Telegram связались с представителями запрещенной в России террористической организации, отправили анкеты с личными данными и получили задание совершить поджоги. При попытке реализации плана они были задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Приговор еще не вступил в законную силу.