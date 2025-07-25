Пытавшимся поджечь военкоматы Ростова дали шесть лет

19-летний житель Красноярска и 17-летний подросток из Новосибирска приговорены к 6 годам колонии общего режима каждому. По данным следствия, в сентябре 2023 года обвиняемые через Telegram связались с представителями запрещенной в России террористической организации, отправили анкеты с личными данными и получили задание совершить поджоги. При попытке реализации плана они были задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.