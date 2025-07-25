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В Самарской области произошел пожар в жилом доме и дворовых постройках

25 июля 2025 года в 14:08 поступило сообщение о возгорании жилого дома и надворных построек в селе Аверьяновка на улице Советской.

25 июля 2025 года в 14:08 поступило сообщение о возгорании жилого дома и надворных построек в селе Аверьяновка на улице Советской. На место происшествия незамедлительно выехали расчёты пожарно-спасательных частей № 117 и № 139 Отряда № 15.

По прибытии установлено, что огнём охвачены деревянный жилой дом и надворные постройки общей площадью 200 квадратных метров. В связи с угрозой распространения пожара к тушению подключились пожарные Отряда № 48 Борского района.

Для ликвидации возгорания задействованы 4 ствола «Б» и звено газодымозащитной службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

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