В Ростове-на-Дону мужчины в масках ограбили аптеку и напали на фармацевта

Инцидент произошел вечером. Грабители в медицинских масках сломали дверь и ворвались в служебное помещение. Работнику аптеки они нанесли четыре ножевых удара в ногу. Забрав деньги из кассы и медикаменты, преступники скрылись на такси. Водителю они также угрожали расправой, если он откажется их везти.