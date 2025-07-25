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В Ростове-на-Дону мужчины в масках ограбили аптеку и напали на фармацевта

В Ростове по горячим следам поймали подозреваемых в разбойном нападении на аптеку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону двое мужчин ограбили аптеку и нанесли травмы 21-летнему фармацевту. Подозреваемые уже задержаны, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел вечером. Грабители в медицинских масках сломали дверь и ворвались в служебное помещение. Работнику аптеки они нанесли четыре ножевых удара в ногу. Забрав деньги из кассы и медикаменты, преступники скрылись на такси. Водителю они также угрожали расправой, если он откажется их везти.

На поиск и задержание преступников были брошены силы МВД и Росгвардии. В итоге уже через несколько часов провели задержание двоих мужчин 27 и 29 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенное было изъято, все вернут аптеке. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

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