В Ростове-на-Дону мужчины в масках ограбили аптеку и напали на фармацевта

В Ростове-на-Дону двое мужчин ограбили аптеку и нанесли травмы 21-летнему фармацевту. Подозреваемые уже задержаны, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Инцидент произошел вечером. Грабители в медицинских масках сломали дверь и ворвались в служебное помещение. Работнику аптеки они нанесли четыре ножевых удара в ногу. Забрав деньги из кассы и медикаменты, преступники скрылись на такси. Водителю они также угрожали расправой, если он откажется их везти.
На поиск и задержание преступников были брошены силы МВД и Росгвардии. В итоге уже через несколько часов провели задержание двоих мужчин 27 и 29 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенное было изъято, все вернут аптеке. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
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