В Новороссийске грузовик выехал на ж/д переезд и столкнулся с поездом

В Новороссийске грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. ДТП случилось в границах станции Новороссийск днем 25 июля.
Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист состава применил экстренное торможение. Однако расстояние между грузовым авто и поездом было небольшим. Избежать столкновения не удалось.
В результате ДТП, предварительно, никто не пострадал. Происшествие не повлияло на движение других поездов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.