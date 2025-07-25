Попался: в Ташкенте задержан мошенник, обманувший более 15 человек на аренде дач

Долгое время такие схемы работали безнаказанно. Почему? Потому что мошенники «знали меру».
Они просили небольшой аванс — 200−400 тысяч сумов. Сумма вроде бы небольшая, и жертвам чаще всего просто не хотелось тратить нервы и время на поход в правоохранительные органы. К тому же такие аферисты оформляли банковские карты, куда перечислялись деньги, на посторонних лиц — как правило, на социально неблагополучных граждан, что дополнительно затрудняло поимку.
Очередной «предприниматель» решил, что ему сойдёт с рук и более крупный обман. Он обманул как минимум 15 человек, причём один из них перевёл ему 1,4 миллиона сумов. Это и стало решающей точкой в деле.
22 июня в ГУВД Ташкента обратился 65-летний мужчина, рассказав, что арендовал дачу через объявление в интернете, внёс предоплату в размере 1,4 млн сумов, а затем связь с арендодателем резко оборвалась. Объявление было удалено, аккаунт исчез из соцсетей.
Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий провели оперативные мероприятия и задержали 26-летнего гражданина, промышлявшего этим на территории столицы.
Следствие установило, что он успел провести более 15 аналогичных махинаций. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 Уголовного кодекса — мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Он взят под стражу, расследование продолжается.
Мошенники бывают разными — кто-то крадёт много, кто-то — помалу, но системно. Главное — не молчать. Даже если вы потеряли 200 тысяч сумов, это всё равно преступление. Чем больше заявлений, тем быстрее такие схемы перестанут быть «беспроигрышными» для аферистов.