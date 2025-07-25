Попался: в Ташкенте задержан мошенник, обманувший более 15 человек на аренде дач

Они просили небольшой аванс — 200−400 тысяч сумов. Сумма вроде бы небольшая, и жертвам чаще всего просто не хотелось тратить нервы и время на поход в правоохранительные органы. К тому же такие аферисты оформляли банковские карты, куда перечислялись деньги, на посторонних лиц — как правило, на социально неблагополучных граждан, что дополнительно затрудняло поимку.