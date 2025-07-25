Суд утвердил приговор генералу Попову по делу о хищениях

«Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича… оставить без удовлетворения», — огласил решение судья.
Дело рассматривала коллегия из тройки судей.
Попов участвовал в заседании по видеосвязи вместе со вторым фигурантом Сергеем Моисеевым. Оба находятся в СИЗО в Тамбовской области.
В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания «генерал-майор» и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Бизнесмен Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.
Кроме защиты Попова приговор обжаловали представители потерпевшей стороны — администрации Запорожской области.
Как установило следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои «услуги», считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Вину он не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.