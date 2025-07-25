Раскрыто вооруженное нападение на главу маслихата и его семью в Акмолинской области

О раскрытии грабежа, во время которого было украдено имущество на сумму свыше 4 миллионов тенге, рассказали 25 июля 2025 года в Министерстве внутренних дел.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители Жамбылской области и один житель Туркестанской области, ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления. При проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства — золотые изделия, принадлежавшие потерпевшим. В настоящее время все трое водворены в изолятор временного содержания», — сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
В ночь на 15 июля 2025 года двое мужчин в масках и капюшоне проникли в частный дом председателя маслихата Астраханского района Мейрама Кожахметова и его семьи. Угрожая обрезом охотничьего ружья, они связали потерпевших и заперли в подвале дома.