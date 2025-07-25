Раскрыто вооруженное нападение на главу маслихата и его семью в Акмолинской области

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители Жамбылской области и один житель Туркестанской области, ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления. При проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства — золотые изделия, принадлежавшие потерпевшим. В настоящее время все трое водворены в изолятор временного содержания», — сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.